В ЕС пообещали ответить, если Белоруссия подтвердит размещение РФ ядерного оружия

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Евросоюз ответит, если Белоруссия подтвердит размещение Россией тактического ядерного оружия на своей территории, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, пока подтверждения от Минска не было, однако если это случится, то будут последствия.

"Это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности и не останется без ответа", – цитирует его ТАСС.

Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия. Он подчеркнул, что обучение экипажей начнется 3 апреля. По словам президента, такое решение исходит из заявления Великобритании о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном.

Затем стало известно, что Евросоюз готов ввести новые санкции против Москвы в ответ на решение президента РФ. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что размещение ядерного оружия Белоруссии станет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

В МИД Франции осудили решение Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Там заявили, что с учетом приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений такое решение является "дополнительным элементом эрозии стратегической стабильности в Европе".

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