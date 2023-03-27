Патрушев назвал США главными диктаторами мира

Фото: kremlin.ru

США являются главным мировым диктатором, поскольку страна под предлогом свободы слова попирает суверенитеты других государств, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

По его мнению, на самом деле Штаты будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны.

Также Патрушев считает, что предстоящий "Саммит за демократию" проходит в рамках начавшейся в США президентской гонки. Он подчеркнул, что встреча станет "очередным собранием в пользу мироустройства", в котором Вашингтон продолжит играть центральную роль. В то же время несогласные с этим страны получат ярлык "недемократических государств".

Ранее Патрушев заявил, что НАТО выступает стороной конфликта на Украине и не скрывает своей главной цели – поразить Россию на поле боя и в дальнейшем расчленить ее.

По его мнению, тема помощи Украине со стороны Альянса станет одной из основных на созываемом Вашингтоном в конце марта "Саммите за демократию". Патрушев заявил, что из Украины сделали один большой военный лагерь, куда направляют вооружение, боеприпасы и разведданые.

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