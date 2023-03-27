10:23Политика
Патрушев заявил, что США стали чемпионами по числу развязанных в мире войн
Фото: depositphotos/eabff
Вашингтон уже давно является чемпионом по количеству развязанных в мире войн и нарушений суверенитета других стран. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявил секретарь Совета безопасности Росси Николай Патрушев.
"К месту и не к месту провозглашая демократические лозунги, на деле Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран", – подчеркнул он.
По словам Патрушева, если Вашингтон решит направиться в сторону демократии, то Москва поприветствует это.
До этого обозреватель Кэтлин Браш сообщила, что администрация Джо Байдена неправильно подходит к вопросу о политической памяти нации, в отличие от Китая и России. По ее мнению, это демонстрирует проигрыш США во второй холодной войне.
Журналист подчеркнула, что цель России заключается в взращивании политической памяти, которая позволит гражданам гордиться за родную страну, уважать свой флаг и свою армию.
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