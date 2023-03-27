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Вашингтон уже давно является чемпионом по количеству развязанных в мире войн и нарушений суверенитета других стран. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявил секретарь Совета безопасности Росси Николай Патрушев.

"К месту и не к месту провозглашая демократические лозунги, на деле Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран", – подчеркнул он.

По словам Патрушева, если Вашингтон решит направиться в сторону демократии, то Москва поприветствует это.

До этого обозреватель Кэтлин Браш сообщила, что администрация Джо Байдена неправильно подходит к вопросу о политической памяти нации, в отличие от Китая и России. По ее мнению, это демонстрирует проигрыш США во второй холодной войне.

Журналист подчеркнула, что цель России заключается в взращивании политической памяти, которая позволит гражданам гордиться за родную страну, уважать свой флаг и свою армию.

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина в ближайшее время не планируется – СМИ

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