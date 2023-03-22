Россия призывает США не испытывать терпение Москвы – Рябков

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США, намереваясь продолжать полеты беспилотников над Черным морем, нарываются на контрмеры России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, никакие полеты не могут поколебать решимость Москвы обеспечивать безопасность страны всеми доступными способами. Он пообещал, что безопасность России будет обеспечена на 100% всеми имеющимися в распоряжении страны средствами.

Рябков добавил, что США, поставляя Киеву все более смертоносные вооружения, снова подтверждают статус стороны конфликта на Украине.

По его словам, практически не остается номенклатуры с точки зрения вооружений и военной техники, которая не поставлялась бы на Украину. Так он прокомментировал призыв представителей конгресса США поставить Украине кассетные боеприпасы.

Также замглавы МИД РФ призвал США не идти по пути эскалации.

"Я сейчас не беру вопрос о том, насколько использование кассетных боеприпасов допустимо в вооруженном конфликте. Это тема, которая давно, долго рассматривается на профильных международных площадках", – цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее четверо высокопоставленных американских законодателей-республиканцев направили Джо Байдену письмо с призывом помочь Украине кассетными боеприпасами.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2.

Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву со стороны Великобритании боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, планы поставок подобных боеприпасов свидетельствуют о намерении Запада вести войну с РФ до последнего украинца уже не на словах, а на деле.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Великобритании по поставке боеприпасов с обеденным ураном Киеву выведут конфликт на Украине на новый уровень агрессии. По ее мнению, Британия проводит очередную провокацию.

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