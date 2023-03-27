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Украинские власти усилили репрессии в отношении мирных граждан в той части Запорожской области, которая находится под их контролем. Об этом рассказал член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

"Режим (президента Украины. – Прим. ред.) Зеленского усилил карательные меры и репрессии в отношении местных жителей. Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться", – передает РИА Новости его слова.

Как отметил Рогов, местные жители больше не прячутся в домах, когда видят беспредел со стороны бойцов ВСУ.

Ранее он рассказал, как житель города Гуляйполе в Запорожской области, который находится под контролем Киева, устроил самосуд над украинскими военными. По его словам, один из боевиков пытался избить гражданина, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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