Политолог заявил, что КНР руководствуется личными целями, предлагая мирный план по Украине

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Руководитель отдела политологии, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Борис Гуселетов рассказал о цели предложенного Китаем мирного плана по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Политолог заявил, что Пекин стремится выступить миротворцем в данном конфликте и руководствуется личными целями, занимая нейтральную позицию.

"Китай на самом деле всегда и во всех своих инициативах преследует в первую очередь свои интересы. Его собственные интересы сегодня – выглядеть миротворцем", – заявил он.

По мнению Гуселетова, председателю КНР Си Цзиньпину, который недавно был переизбран на третий срок, очень важно показать мировому сообществу свою позицию миротворца.

По словам политолога, предложенный Китаем мирный план из 12 пунктов созвучен российской позиции, но некоторые моменты для Москвы неприемлемы.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что мирный план КНР может быть взят за основу урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что к этому должны быть готовы Запад и Киев, однако, по его словам, такой готовности не наблюдается.

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