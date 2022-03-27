Главы МИД России и Турции по телефону обсудили ситуацию на Украине

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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что главы министерств иностранных дел обсудили ситуацию на Украине.

"Сегодня, 27 марта, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались текущие события на Украине", – говорится в сообщении.

До этого переговоры министров иностранных дел России и Турции состоялись в Москве 16 марта. Главы дипломатий двух стран обсудили широкий круг вопросов как двусторонней, так и международной повестки.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.