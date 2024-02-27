Австралийский миллиардер Форрест решил выделить Украине 3,3 млн долларов – СМИ

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Австралийский миллиардер Эндрю Форрест, который ранее пообещал выделить для восстановления экономики Украины после завершения конфликта примерно 500 миллионов долларов, хочет предоставить миллионы долларов на киевские проекты по разминированию. Об этом заявил телеканал 9News.

По данным СМИ, благотворительный фонд Форреста Minderoo Foundation планирует выделить 5 миллионов австралийских долларов (примерно 3,3 миллиона долларов) на разминирование наземных мин в тех украинских регионах, где выращиваются сельскохозяйственные культуры. Таким образом, миллиардер хочет обезопасить фермеров от возможных происшествий.

"Сельскохозяйственный сектор Украины жизненно важен для снабжения продовольствием всего мира, поскольку он является крупнейшим поставщиком пшеницы для Всемирной продовольственной программы ООН", – уточнил Форрест, подчеркнув, что именно поэтому его помощь будет играть решающую роль для многих граждан во всем мире.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинской армии критически не хватает опытных саперов, а также оборудования для разминирования. По его словам, Киев ждет от Запада поддержки по поводу подготовки квалифицированных специалистов в этой области и по поводу поставок минных тралов и зарядов для создания проходов.



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