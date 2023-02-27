Великобритания и ЕС достигли новой сделки по Brexit – СМИ

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Великобритания и Евросоюз достигли новой сделки по Brexit. Об этом сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

"Великобритания и Евросоюз согласовали вопрос об изменении протокола по Северной Ирландии, подписанного ранее в рамках сделки по Brexit", – отмечается в сообщении.

По данным ТАСС, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Лондон для встречи с главой правительства Великобритании Риши Сунаком, в ходе которой планируется огласить детали сделки.

Уточняется, что в 18:30 по местному времени (21:30 по московскому времени) премьер Соединенного Королевства выступит перед членами палаты общин британского парламента. Перед ними стоит задача обсудить и одобрить соглашение.

1 февраля 2020 года Великобритания официально перестала быть членом ЕС. Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 миллиона голосов (52 против 48%) высказались за выход из ЕС.

24 декабря 2020 года Великобритания и Евросоюз согласовали параметры торговой сделки по Brexit. На тот момент занимавший пост британского премьера Борис Джонсон заявил, что ЕС и Соединенное Королевство будут стоять плечом к плечу, чтобы достигать общих глобальных целей. В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что стороны остаются союзниками и продолжат сотрудничество.

15 марта 2021 года Еврокомиссия направила письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии.



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