Посольство РФ в Берлине прокомментировало провокацию с танком у своих стен

Фото: телеграм-канал Russische Botschaft in Deutschland

Посольство России в Берлине назвало неудачной провокацию с выставленным у здания диппредставительства танком, сообщается в телеграм-канале дипломатического ведомства.

"Организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. Растерянно топчутся вокруг танка, обнесенного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал", – говорится в сообщении.

Ранее к танку возложили цветы местные жители, протестуя против поставок оружия Киеву, однако букеты уничтожили проукраинские активисты. После этого автор инсталляции Вилянд Гибель выставил перед подбитой боевой машиной ограждение и заявил, что если украинцам не нравятся цветы на танке, то их там не будет.

В российском посольстве отметили, что в сложившейся ситуации не учитывается мнение "простых немцев", которые мирными средствами выражают его в собственном доме.

Танк стоит в центре Берлина с 25 февраля. Его дуло направлено в сторону российской дипмиссии. Рядом с инсталляцией планировалось провести мероприятие в поддержку ВСУ, однако этот план сорвали жители столицы ФРГ, возложившие цветы и выступавшие с мирными лозунгами.



Немцы завалили цветами подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине

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