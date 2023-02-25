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Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что Берлин обслуживает интересы Вашингтона и теряет свою автономность. Об этом пишет газета "Известия".

Политик считает, что отправка танков на Украину не была новой формой эскалации, так как их стоимость не так уж велика в сравнении с теми суммами, что были выделены на военную помощь Украине до этого. Однако, Бек указал, что в данном вопросе Германия ждала сигнала от США, только чтобы не стать первой страной, санкционировавшей поставки танков Киеву.



"Сегодня мы – страна среднего размера, находящаяся в упадке, и поэтому я думаю, что нельзя считать нас полностью автономным государством", – заявил Бек.

Он добавил, что Германия теряет лидерство в мире и собственную автономность под давлением США. Бек заявляет, что действия ФРГ сильно зависят от ожиданий или желаний других государств.

Американский политический обозреватель Джимми Дор ранее заявлял, что целью США в конфликте на Украине являются поставки СПГ в Европу. Он подчеркнул, что Штаты спровоцировали конфликт ради того, чтобы рассорить Россию и Германию.

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