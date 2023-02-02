Американский обозреватель назвал целью США в конфликте на Украине поставки СПГ

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Соединенные Штаты спровоцировали конфликт на Украине, чтобы рассорить Россию и Германию, а также для того чтобы получить собственную экономическую выгоду. Об этом сообщил политический обозреватель Джимми Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона, запись которого была опубликована на YouTube.

Дор уточнил, что целью Вашингтона в украинском конфликте являются поставки сжиженного природного газа.

"Мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы, и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом", – заявил политический обозреватель.

До этого ведущий Fox News заявил о причастности США к взрывам на "Северных потоках". К такому выводу Такер Карлсон пришел исходя из восторга заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд касательно взрывов на трубопроводах.

Кроме того, Такер Карлсон выразил мнение, что американские СМИ замалчивают правду о ситуации на Украине из-за давления со стороны властей США. По его словам, все американские издания заявляют о победе Украины, а несогласных обвиняют в работе на Россию.



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