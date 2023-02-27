В Германии заявили, что учения с США и Польшей станут сигналом для Путина

Фото: ТАСС/IMAGO/Melina Waliczek

В Германии заявили, что совместные учения ФРГ, США и Польши станут сигналом для Владимира Путина. Об этом сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус. Его слова приводит N-TV.

"НАТО совсем не так слаба, как ему казалось", – добавил он.

Писториус считает, что страны-члены Альянса сплотились за прошедший год. По его словам, совместные учения нужны, чтобы показать странам Восточной Европы и Прибалтики, что США и Германия придерживаются своих обязательств по защите Североатлантического альянса.

Ранее министр обороны ФРГ заявил, что специальная военная операция на Украине вряд ли завершится в ближайшее время. При этом, по мнению Писториуса, возможно обострение ситуации, поскольку любое военное противостояние представляет угрозу дальнейшей эскалации.

В связи с этим он подчеркнул важность учета всех рисков при оказании военной помощи Киеву.



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