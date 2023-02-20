Глава Минобороны ФРГ заявил, что предстоящие недели станут решающими для Украины

Фото: EPA/ТАСС/Anna Szilagyi

Ближайшие несколько недель станут решающими для Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью агентству Bloomberg.

Однако Писториус сразу добавил, что за этот период исход конфликта на Украине не будет определен.

Он отметил, что самой приоритетной задачей для западных стран на данный момент является обеспечение противовоздушной обороны Украины. По его словам, эту задачу необходимо достичь в течение следующих трех месяцев.

Ранее министр обороны ФРГ заявил, что специальная военная операция на Украине вряд ли завершится в ближайшее время. При этом, по мнению Писториуса, возможно обострение ситуации, поскольку любое военное противостояние представляет угрозу дальнейшей эскалации.

В связи с этим он подчеркнул важность учета всех рисков при оказании военной помощи Киеву.

Писториус также заявил, что из-за состояния танков Leopard 2, которые Германия обещала передать Украине, нельзя назвать обстановку вокруг их поставок успешной.

Министр обороны ФРГ дал невысокую оценку состоянию обещанных Киеву Leopard 2

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