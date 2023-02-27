Провал наступления ВСУ вынудит Запад склонить Украину к переговорам – СМИ

Фото: Минобороны РФ

Запад может начать склонять Киев к переговорам с Москвой в случае провала попытки наступления украинских сил. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По информации газеты, Запад дает Украине время до осени на то, чтобы успешно провести наступательные действия и отвоевать часть территорий. Если попытка ВСУ закончится провалом, "давление на Киев с целью принуждения к переговорам с Москвой усилится".

Кроме того, в материале отмечается, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уже ставят ультиматумы в неофициальной форме.

Ранее постпред РФ при ООН Василия Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации. Он подчеркнул, что даже при мирных переговорах поставленные цели должны быть выполнены, а схемы с другими сценариями даже не будут рассматриваться.

В свою очередь, заместитель главы МИД России Михаил Галузин отметил, что для начала переговоров необходимо, чтобы западные страны и украинские власти сложили оружие.



США предоставят Украине еще один пакет военной помощи на 2 млрд долл

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!