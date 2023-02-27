Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о роли "вежливых людей" в Крымской весне. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

"В дни Крымской весны "вежливые люди" обеспечили нашу безопасность, защитили крымчан от террористического киевского режима, спасли тысячи жизней", – написал Аксенов.

Он отметил уникальность операции, которая не имеет аналогов в мировой военной истории.

Так глава республики поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций России с профессиональным праздником. Аксенов добавил, что бойцы ССО являются элитой ВС РФ, которые постоянно доказывают способность эффективно решать даже сложнейшие боевые задачи в тяжелых условиях.

По словам Аксенова, ССО вносят большой вклад в решение задач специальной военной операции. Бойцы, проявляя мужество и героизм, наносят удары по врагу, приближая победу, сказал он.

"Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, военной удачи и новых успехов в служении Отечеству", – заключил глава региона.

Ранее Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником.

Президент РФ заявил, что российские военные, защищая от неонацистской угрозы страну, ее граждан и землю, доказали в боях свою доблесть и мужество.



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