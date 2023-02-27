12:03Политика
Аксенов рассказал о роли "вежливых людей" в Крымской весне
Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"
Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о роли "вежливых людей" в Крымской весне. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
"В дни Крымской весны "вежливые люди" обеспечили нашу безопасность, защитили крымчан от террористического киевского режима, спасли тысячи жизней", – написал Аксенов.
Он отметил уникальность операции, которая не имеет аналогов в мировой военной истории.
Так глава республики поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций России с профессиональным праздником. Аксенов добавил, что бойцы ССО являются элитой ВС РФ, которые постоянно доказывают способность эффективно решать даже сложнейшие боевые задачи в тяжелых условиях.
По словам Аксенова, ССО вносят большой вклад в решение задач специальной военной операции. Бойцы, проявляя мужество и героизм, наносят удары по врагу, приближая победу, сказал он.
"Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, военной удачи и новых успехов в служении Отечеству", – заключил глава региона.
Ранее Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником.
Президент РФ заявил, что российские военные, защищая от неонацистской угрозы страну, ее граждан и землю, доказали в боях свою доблесть и мужество.
Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках"
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