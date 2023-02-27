Военные РФ ликвидировали гаубицу "Гвоздика" и шесть машин ВСУ на Херсонщине – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллеристы атаковали по стоянке техники Вооруженных сил Украины недалеко от села Томина Балка в Херсонской области, ликвидировав шесть машин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По его словам, военные РФ также уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика". Кроме того, российская сторона смогла нейтрализовать порядка 12 солдат Украины.

"<...> был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, шесть получили ранения различной степени тяжести", – заявил представитель экстренных служб.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что наступательные действия ВСУ на южном направлении могут привести к началу решающего сражения СВО. Потери украинской стороны на этом направлении станут для Владимира Зеленского невосполнимыми, считает он.

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