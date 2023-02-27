Конгрессвумен заявила о возможности гражданской войны в США

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Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что США двигаются к глобальному разводу, при котором республиканские штаты отделятся от демократических. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

"Нравится это кому-то, или нет – мы движемся к национальному разводу", – написала она.

Грин сообщает, что существует возможность конфликта внутри США и призывает Вашингтон избежать этого. Она подчеркивает, что не хочет гражданской войны и "ее никогда не должно случится".

Однако, по ее мнению, на данный момент политический мир в США вместе с Вашингтоном "полностью оторваны от реальных американцев".

Ранее Грин заявила, что Россия, оказавшаяся под санкциями Запада, демонстрирует всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар.

По ее словам, из-за конфликта на Украине доллар может лишиться статуса мировой валюты.

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