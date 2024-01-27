ФРГ принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда – МИД

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Германия принимает всю историческую ответственность за преступления немецких войск, совершенные во время блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел ФРГ.

В заявлении, опубликованном на сайте немецкого МИД говорится, что Германия выступает за то, чтобы сохранить память об ужасах военных преступлений, совершенных во Второй мировой войне, и признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные немецким вермахтом в Ленинграде.

Сообщается также, что в знак примирения и памяти федеральное правительство финансово поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой проходят лечение многие блокадники. Помимо этого, Германия способствует организации встреч представителей молодежи с пережившими блокаду в Санкт-Петербурге.

В МИД Германии подчеркнули, что память о блокаде должна сохраниться и передаваться молодым поколениям.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к монументу Рубежный камень на Невском пятачке по случаю 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

До этого в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония на Пискаревском кладбище, где возложили цветы и венки к момументу "Мать-Родина".