В Совфеде отреагировали на угрозу США выдворить российского посла

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Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев предложил руководствоваться принципом взаимности для ответа Соединенным Штатам на дискриминацию российских дипломатов и угрозу выдворить посла РФ в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

"Принцип взаимности в отношениях между государствами, в том числе в части обеспечения деятельности диппредставительства, никто не отменял. И, по моему глубокому убеждению, российская сторона в этом вопросе, как и ранее, должна действовать, исключительно следуя принципу взаимности", – подчеркнул сенатор.

По его словам, в дипломатических отношениях между Россией и США продолжается хаос, который устроил Вашингтон, с целью сделать невыносимым пребывание российских дипломатов в Америке. Шаги, которые уже несколько лет совершают в этой области Соединенные Штаты, противоречат Венской конвенции о дипотношениях и другим международным документам, отметил Косачев.

Он также подчеркнул, что ни у какого государства нет права устанавливать предельные сроки пребывания иностранных дипломатов, напомнив, что недавно очередная группа сотрудников российского диппредставительства покинула США после трех лет работы в стране. Параллельно Вашингтон отказывает в визах новым дипломатам, которые должны прийти на смену выдворенным.

Накануне глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп поставил России ультиматум, согласно которому он должен будет покинуть страну к апрелю, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.

Посол также негативно охарактеризовал сложившуюся ситуацию в дипломатических отношениях между США и РФ, напомнив, что за последние четыре года Соединенные Штаты были вынуждены покинуть 120 российских дипломатов.

