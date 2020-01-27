Володин напомнил о важности развития межпарламентских связей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что развитие межпарламентских отношений России и Ирана поможет странам преодолеть совместные угрозы, передают "Дни.ру".

"Через развитие межпарламентских связей мы должны сделать все необходимое для преодоления вызовов, с которыми сталкиваются наши страны", – считает Володин.

Депутат напомнил, что Москва и Тегеран реализуют ряд межпарламентских форматов, доказывающих свою эффективность. Он привел в пример конференцию спикеров по региональному сотрудничеству и безопасности и совещание глав парламентов стран Евразии.

Володин также добавил, что Москва отдает большое значение сотрудничеству с Тегераном на Каспии. По его словам, на встрече с Али Лариджани удалось договориться о проработке организации межпарламентского сотрудничества стран Каспийского бассейна.

"Со своей стороны мы должны сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения президентов наших стран, те решения, которые позволят нашим странам строить отношения более эффективно", – заключил Володин.

Ранее спикер Госдумы в Тегеране также провел заседание двусторонней комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. На встрече он отметил важность развития торговли между Москвой и Тегераном в условиях американских санкций. Он отметил, что для этого странам необходимо создать надежный товарооборот.

Он напомнил 2018 год, когда объем двусторонней торговли дошел почти до двух миллиардов долларов. Володин отметил, что главная торговая статья – сельхозпродукция, ее оборот в прошлом году вырос до 1 миллиарда 283 миллионов долларов.

