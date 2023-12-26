Кабмин РФ объявил благодарность послу в США за реализацию внешнеполитического курса

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Правительство России объявило благодарность послу в США Анатолию Антонову за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что благодарность Антонову объявили в том числе за многолетний дипломатический труд.

Антонов ранее заявил, что США, вводя санкции против РФ, перечеркивают с ней любые дипломатические контакты. Он обратил внимание, что большая часть санкций коснулась организаций в третьих странах, а это говорит о намерении США запугать партнеров РФ.

По мнению Антонова, такие действия Штатов обрывают для них любые возможности возобновить взаимоуважительные отношения с Россией.

