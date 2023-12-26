Профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО – СМИ

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Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 26 декабря. После этого документ вынесут на голосование Генассамблеи парламента, дата которого пока остается неизвестной.

Ранее об уверенности в том, что Турция позволит Швеции вступить в НАТО, заявил политолог Дмитрий Солонников. По его словам, вопрос принятия страны заключался в деньгах. Политолог пояснил, что Турции нужны были резервы, и США пообещали дать порядка 12–18 миллиардов долларов для стабилизации экономики в обмен на согласие принять Швецию в НАТО.

В свою очередь, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщал, что сторона ожидает положительного ответа от Турции в ближайшие дни. Он рассказал, что провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой он сообщил о скорейшей ратификации.

