Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД РФ объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

Отмечается, что Олещука заочно обвинили в террористической акте после атаки беспилотников на территорию России. При этом конкретная статья, которая вменяется командующему Воздушными силами ВСУ, не уточняется.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в совершении 104 преступлений, предусмотренных статьей "Террористический акт". Мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в РФ.

До этого начальник ГУР Минобороны Украины был объявлен в розыск. Также в базу розыска МВД попали украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк.



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