Автора "Масяни" Олега Куваева объявили в розыск в России

Фото: ТАСС/Юрий Белинский (Олег Куваев признан в РФ иноагентом)

Автора мультфильма "Масяня" Олега Куваева (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск в России. Это следует из базы розыска российского министерства внутренних дел.

Мужчину ищут по статье Уголовного кодекса России, однако по какой именно, не уточняется.

Куваев попал в реестр иностранных агентов 22 декабря. В качестве причины такого решения Минюст заявил, что он выступал против спецоперации на Украине и участвовал в мероприятиях по сбору денег в поддержку Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, мультипликатор распространял фейки о российских войсках. В Минюсте добавили, что мультипликатор сейчас проживает за рубежом.

В октябре стало известно, что петербургский главк Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело против местного жителя по факту публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности России. Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о создателе "Масяни".