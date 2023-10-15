На губернатора ХМАО написали заявление за дискредитацию ВС России

Фото: vk.com/nv__komarova

Общественник из Тюмени Юрий Рябцев обвинил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Наталью Комарову в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России и написал на нее заявление в полицию. Об этом сообщает 86.ru.

Отмечается, что Рябцева возмутили высказывания Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска. Во время мероприятия супруга военнослужащего, который находится в зоне СВО, спросила у губернатора, почему военным не выдали достаточного обмундирования.

Комарова ответила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование, потому что регион не готовился к проведению спецоперации. Помимо этого, она заявила, что регион не "готовился к этой войне", так как "она нам не нужна".

По мнению Рябцева, подобное высказывание направлено на дискредитацию Вооруженных сил РФ и содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования ВС.

Помимо этого, его возмущает тот факт, что за подобные заявления могут наказать обычного россиянина, а представителя власти – нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) начали проверять по статье о дискредитации ВС России.

До этого Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Александра Шпака на 250 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Уточнялось, что мужчина уже неоднократно получал штраф.

Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО