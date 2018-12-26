Эксперт назвал причину непродления военного положения на Украине

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Заявление украинского президента Петра Порошенко о непродлении военного положения в стране, прокомментировал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

"К благородству этот поступок Порошенко не имеет никакого отношения", – пояснил эксперт в разговоре с RT. По мнению политолога, Порошенко просто "не смог справиться с теми группами влияния и интересами президентской кампании", которая уже стартовала в стране.

Президент Украины обязан придерживаться определенных условий, которые ему поставили, считает Мухин. "Ему позволили на месяц ввести военное положение, зачем – никто не знает", – подчеркнул эксперт. Он высказал предположение, что у Порошенко "были гораздо более масштабные задачи, но он с ними не справился".

26 декабря президент Украины заявил о завершении военного положения в стране. При этом политологи не исключили новых провокаций со стороны Киева.