МИД заявил о грубом нарушении Израилем суверенитета Сирии

Удары ВВС Израиля по окрестностям Дамаска являются грубым нарушением суверенитета Сирии. Об этом заявили в МИД РФ.
"У нас вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701", – говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
В МИД России также подчеркнули, что авиаудары осуществлялись "под прикрытием" гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что армия Израиля нанесла ракетный удар по южным и западным окрестностям Дамаска из воздушного пространства Ливана 25 декабря. Тогда в Бейруте и Дамаске садились гражданские лайнеры, пассажиры которых в результате атаки оказались под угрозой.
Генерал-майор пояснил, что трагедии удалось избежать благодаря ограничениям на применение ПВО и РЭБ сирийскими правительственными войсками.
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