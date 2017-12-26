ЦИК разрешил Собчак открыть специальный избирательный счет

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ разрешила кандидату в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак открыть специальный избирательный счет. Решение было принято на заседании ЦИК.
"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет разрешить кандидату на должность президента Российской Федерации Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда", – цитирует сообщение комиссии Агентство "Москва".
Приняты также постановления о регистрации трех уполномоченных представителей политической партии и финансового представителя Собчак.
Ранее ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Ксении Собчак. Документы на выдвижение телеведущая и журналистка подала 25 декабря. Кандидат представила свою предвыборную программу под названием "123 трудных шага", а также разделяет программу партии, к которой она примкнула.
Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря, а голосование назначено на 18 марта 2018 года. Пока что желание участвовать гонке изъявили 23 человека. В их числе и действующий президент России Владимир Путин.
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