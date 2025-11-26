Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 11:13

Политика

СФ одобрил закон о пенсии детям, зачатым методом ЭКО после смерти отца

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Совфед одобрил закон о выплате страховой пенсии по потере кормильца детям, рожденным с помощью биомедицинских технологий (ЭКО) по истечении 300 дней со смерти отца.

Согласно закону, ежемесячно такие дети будут получать 7 689,83 рубля. Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам будут выплачивать 21 177,59 рубля в месяц. Для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы выплата составит 17 648,24 рубля. И 7 500,53 рубля получат инвалиды III группы.

Такую пенсию будут назначать ребенку отца, который, будучи в браке с его матерью, при жизни выразил намерение иметь детей. При этом отцовство должно быть установлено в судебном порядке.

Пенсию дети смогут получать и после 18 лет до достижения ими 23 лет при условии, что они будут учиться в образовательных организациях на очной форме.

В феврале этого года Конституционный суд России признал несоответствующими конституции пункты статьи 10 Федерального закона "О страховых пенсиях" и гарантировал право на пенсию по потере кормильца детям, рожденным после искусственного оплодотворения от умершего до процедуры отца.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика