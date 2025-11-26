СФ одобрил закон о пенсии детям, зачатым методом ЭКО после смерти отца

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Совфед одобрил закон о выплате страховой пенсии по потере кормильца детям, рожденным с помощью биомедицинских технологий (ЭКО) по истечении 300 дней со смерти отца.

Согласно закону, ежемесячно такие дети будут получать 7 689,83 рубля. Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам будут выплачивать 21 177,59 рубля в месяц. Для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы выплата составит 17 648,24 рубля. И 7 500,53 рубля получат инвалиды III группы.

Такую пенсию будут назначать ребенку отца, который, будучи в браке с его матерью, при жизни выразил намерение иметь детей. При этом отцовство должно быть установлено в судебном порядке.

Пенсию дети смогут получать и после 18 лет до достижения ими 23 лет при условии, что они будут учиться в образовательных организациях на очной форме.

В феврале этого года Конституционный суд России признал несоответствующими конституции пункты статьи 10 Федерального закона "О страховых пенсиях" и гарантировал право на пенсию по потере кормильца детям, рожденным после искусственного оплодотворения от умершего до процедуры отца.

