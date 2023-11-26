Российские посольство раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российское диппредставительство в Вашингтоне осудило Белый дом за попытки связать события голодомора со спецоперацией на Украине. Об этом пишет RT.

Нехватка продовольствия и масштабный неурожай того времени стали гуманитарной катастрофой для СССР и общей трагедией русских, украинцев, казахов и многих других народов, подчеркнули в дипмиссии.

"Нелепым выглядит стремление администрации увязать события первой половины ХХ века с проведением специальной военной операции. Усматриваем в этом не более чем новую попытку демонизировать Россию", – указали в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что ничего общего с реальностью не имеют и обвинения в адрес РФ о готовности уничтожить украинское сельское хозяйство и подорвать продовольственную безопасность мира. Посольство призвало США остановить попытки вновь привлечь внимание к обанкротившемуся киевскому режиму.

Дипмиссия считает, что настоящая цель таких заявлений заключается в том, чтобы выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды, которые затем пойдут на строительство оборонных предприятий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание Римом голодомора геноцидом народа Украины. По ее словам, это является признаком недальновидной политики. Она уточнила, что Рим не принимает во внимание факт, что жертвами голода 1921–1922 годов стали более шести миллионов этнических русских в Поволжье.