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Американскому правительству необходимо наладить отношения с РФ, Китаем и Ближним Востоком. Это нужно для предотвращения коллапса, заявил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (ранее Twitter).

"Вашингтон понял, в какую беду он угодил из-за своей политики? Единственной альтернативой быстрому и неконтролируемому краху станут мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком", – отметил он.

По словам предпринимателя, налаживание отношений способно остановить упадок страны, однако это только замедлит коллапс. Как добавил Дотком, США не будут сверхдержавой через семь лет.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон хочет, чтобы любой миропорядок был американоцентричным, но такого больше не будет. Он согласился с тем, что мир нуждается в новом порядке, при этом он подчеркнул, что Москва не согласна с тем, что такой порядок может быть построен Вашингтоном.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудничество России и КНР может стать одной из угроз сложившемуся миропорядку. Он также объявил о конце миропорядка, который сложился по итогам холодной войны.

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