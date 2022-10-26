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США были возмущены тем, что Саудовская Аравия сорвала сделку по увеличению добычи нефти, которую якобы заключил американский президент Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман. Информацией об этом поделились в New York Times.

В издании рассказали, что подробности сделки не разглашались, но решение должно было предполагать быстрый рост добычи нефти с сентября по декабрь. По данным газеты, Мухаммед бен Салман обманул Белый дом. Авторы статьи отмечают, что подобная провокация говорит о том, что Саудовская Аравия хочет уйти от своей зависимости от Соединенных Штатов.

"Некоторые чиновники Белого дома считают, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, так как у саудовского принца очень прочные связи с российским лидером Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале октября государства – члены ОПЕК+ проголосовали в пользу снижения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день. Все организаторы сделки поддержали подобное решение. Оно начнет действовать с ноября текущего года.

В ответ на это Байден заявил, что Саудовскую Аравию будут ждать серьезные последствия за пролоббированное ею решение о сокращении нефтедобычи. Однако американский лидер не стал уточнять, о чем речь, вновь сделав акцент на том, что последствий избежать не удастся.

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