26 сентября, 18:30

Политика

Лукашенко заслушал доклад Генштаба РФ вместе с Путиным

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад российского Генерального штаба РФ вместе с Владимиром Путиным, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Встреча российского и белорусского лидеров в Кремле завершилась спустя 5 часов 22 минуты.

Лукашенко и Путин провели переговоры в Москве в пятницу, 26 сентября. Российский президент поблагодарил своего белорусского коллегу за приезд на мероприятия, приуроченные к 80-летию атомной отрасли, и добавил, что дата связана с временем, когда Россия и Белоруссия были вместе.

В свою очередь, Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке республики с расчетом на Донбасс и Новороссию. По его словам, новая станция появится, если такая потребность возникнет на западе России.

