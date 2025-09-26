Трамп и его супруга Мелания поругались после Генассамблеи ООН

Фото: Photo by Chip Somodevilla/Getty Images

Журналисты стали свидетелями напряженного диалога между президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией на борту президентского вертолета Marine One. Об этом сообщает МК, ссылаясь на Daily Mail.

Инцидент произошел после завершения Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время разговора президент США жестикулировал, грозя пальцем своей жене, а первая леди качала головой, сообщают журналисты.

Представители Белого дома ситуацию не прокомментировали.

Дональд и Мелания Трамп состоят в браке с 2005 года. Для президента этот союз является третьим. У пары есть общий сын по имени Бэррон.

Ранее в рамках встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к американским санкциям против России. Также во время своего выступления американский лидер обвинил международную организацию в бездействии при урегулировании международных кризисов.