Военные Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы в сторону корабля КНДР

Фото: depositphotos/Asteri

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы в сторону торгового судна КНДР, нарушившего морскую границу. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

Военнослужащие Южной Кореи отреагировали в соответствии с оперативными процедурами. Впоследствии северокорейское судно покинуло юрисдикционные воды Южной Кореи.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна не собирается отказываться от ядерного оружия. Он напомнил о концепции денуклеаризации новой администрации Южной Кореи, которая состоит из заморозки ядерной программы, сокращения арсеналов и полного отказа. Таким образом Сеул разрушил основания для диалога с Пхеньяном, отметил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер также сообщил, что КНДР получила "новое секретное оружие". Кроме того, Северная Корея улучшила характеристики серийного вооружения и строительства новых эсминцев, что стало важным шагом "в становлении морской державы".