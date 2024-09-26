Московская "Единая Россия" готовит гуманитарный конвой к поездке в новые регионы

Фото: телеграм-канал "ЕРМосква"

Региональное отделение "Единой России" готовит гуманитарный конвой к поездке в новые регионы. Основным являются письма со словами поддержки от горожан, сообщается на сайте партии.

"Мы сегодня с волонтерами "Молодой Гвардии", "Женским движением Единой России", с нашими муниципальными депутатами, активистами, партнерами и коллегами написали письма для бойцов СВО, для молодежи наших воссоединенных регионов, для жен, мам мобилизованных и, конечно же, для женщин – врачей, медсестер, которые сейчас работают на фронте", – подчеркнула член Генсовета партии, координатор "Женского движения Единой России" Москвы Ирина Елиферова.

На мероприятии также побывал депутат Госдумы Анатолий Выборный. Он поблагодарил активистов за помощь и отметил, что каждый вносит свой вклад в такое большое и важное дело.

"По сути, мы сегодня защищаем те ценности, которые нам передали наши родители, наши прадеды. И мы верим в наших бойцов, верим в нашу победу, верим в будущее нашего государства", – сказал парламентарий.

Выборный передал волонтерам брошюры Конституции РФ для новых регионов. Елиферова указала, что всего в гумпоездку отправится более 1,5 тысячи брошюр. Выборный также напомнил, что 30 сентября 2022 года был подписан договор о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как показало время, это стало единственным и правильным решением, добавил депутат. Поездка будет приурочена ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии не может быть и не будет, они являются частью РФ. По ее словам, Москва никогда не отказывалась и сейчас не отказывается от мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

