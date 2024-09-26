NYT: неизвестный, выдавший себя за Кулебу, позвонил по видеосвязи сенатору США

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Неизвестный, выдавая себя за экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, позвонил по видеосвязи сенатору и председателю комитета по международным отношениям США Бену Кардину и попытался его обмануть. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо, которое сенаторы получили от специалистов по безопасности.

Издание уточняет, что злоумышленник 19 сентября направил Кардину якобы от лица Кулебы письмо о необходимости присоединения к видеоконференции в Zoom. После этого мошенник воспользовался технологией дипфейка, чтобы задать сенатору вопросы о внешней и внутренней политике.

Однако Кардин заподозрил неладное, когда неизвестный стал спрашивать его о предстоящих выборах в США и о нанесении ударов вглубь России. Тогда сенатор прекратил беседу и передал всю информацию о произошедшем в Госдепартамент США. Спустя время в ведомстве заявили, что звонивший в реальности не являлся Кулебой.

В свою очередь, Служба безопасности сената признала, что использованная мошенником технология дипфейка отличалась высоким уровнем правдоподобности.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запретил чиновникам и военным пользоваться мессенджером Теlegram на служебных устройствах. Как сообщили в Совбезе Украины, исключением могут станут лишь те лица, для которых использование мессенджера является частью служебных обязанностей.

