СНБО Украины запретил чиновникам и военным пользоваться Теlegram

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запретил чиновникам и военным пользоваться мессенджером Теlegram на служебных устройствах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Совбеза Украины.

Исключением станут лишь те лица, для которых использование Теlegram является частью служебных обязанностей, подчеркивается в сообщении СНБО.

До этого суд Москвы оштрафовал мессенджер на 3 миллиона рублей за отказ удалить информацию об антиправительственных акциях. До этого РКН оштрафовал Теlegram на 900 тысяч рублей за неисполнение закона о самоконтроле социальных сетей.

