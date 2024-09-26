26 сентября, 08:51Политика
Маск задался вопросом о возможном вмешательстве Зеленского в американские выборы
Фото: AP Photo/Susan Walsh
Американский бизнесмен Илон Маск поинтересовался, не является ли визит президента Украины Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания вмешательством в предстоящие выборы в США, сообщает RT.
"Это же должно считаться иностранным вмешательством в американские выборы?" – написал он в соцсети X.
Ранее американские конгрессмены высказали требование провести полное расследование из-за визита Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. По их мнению, таким образом он вмешивается в американские выборы, выражая поддержку кампании кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, поскольку посещал завод в компании ее сторонников из Демпартии.
Кроме того, законодатели США указали на тот факт, что безопасность Зеленского по прибытии в Пенсильванию обеспечивалась Секретной службой США и оплачивалась средствами местных налогоплательщиков.
Новости мира: Белый дом может изменить пакет военной помощи для Украины