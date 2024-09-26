Маск задался вопросом о возможном вмешательстве Зеленского в американские выборы

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Американский бизнесмен Илон Маск поинтересовался, не является ли визит президента Украины Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания вмешательством в предстоящие выборы в США, сообщает RT.

"Это же должно считаться иностранным вмешательством в американские выборы?" – написал он в соцсети X.

Ранее американские конгрессмены высказали требование провести полное расследование из-за визита Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. По их мнению, таким образом он вмешивается в американские выборы, выражая поддержку кампании кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, поскольку посещал завод в компании ее сторонников из Демпартии.

Кроме того, законодатели США указали на тот факт, что безопасность Зеленского по прибытии в Пенсильванию обеспечивалась Секретной службой США и оплачивалась средствами местных налогоплательщиков.