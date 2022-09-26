Линия США на противостояние с Россией становится все более тревожной – МИД РФ

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Санкции как инструмент давления Вашингтона на Москву исчерпали себя материально и концептуально, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Санкционный прессинг себя исчерпал концептуально, он себя исчерпал материально. На Западе немало тех, кто признает, что санкции не работают", – сказал он в эфире Первого канала.

По словам Рябкова, с американской стороны слышны очередные попытки шантажа введением новых санкционных ограничений. Тем не менее западная общественность все больше утверждается во мнении, что санкции наносят больший вред самому Западу, отметил он.

"Но на Западе все больше тех, кто считает, и небезосновательно считает, что эти санкции в большей мере бьют по интересам бизнеса, населения в тех самых странах, которые их применяют", – сказал Рябков.

По его словам, линия США на противостояние с Россией становится все более тревожной, поскольку Вашингтон демонстрирует все более опасное поведение.

"Работа стала другой. Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом. Все более острым и все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно", – заявил Рябков.

Он отметил, что США пытаются мобилизовать своих сателлитов и вассалов на еще более агрессивное и жесткое противостояние с Москвой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поведение западных стран по отношению к России является откровенным расизмом. Он также призвал США и Евросоюз к соблюдению международных конвенций при поддержке властей Украины.

Лавров отметил, что Штаты и ЕС не объявляли себя участниками украинского конфликта. При этом глава МИД констатировал превращение Евросоюза в авторитарное, диктаторское образование.