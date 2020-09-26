Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

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Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool
Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы. Об это сообщил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй".
Он уточнил, что проблемы в российско-американских отношениях были одним из факторов, препятствовавших достижению соглашения. Абэ признался, что на обострение повлияло воссоединение России с Крымом.
По словам экс-премьера, Владимир Путин собирался без промедления прийти к решению вопроса еще во время визита в Японию в декабре 2016 года. В ноябре 2018 года стороны были "наиболее близки" к заключению договора, считает он.
16 сентября в Японии состоялось внеочередное заседание палаты представителей. На выборах сменщика Синдзо Абэ за Ёсизидэ Сугу проголосовали 314 депутатов.
Сам Синдзо Абэ покинул пост в связи с обострением хронического заболевания. Суга заявил, что планирует продолжить курс своего предшественника.
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