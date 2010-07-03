В Кремле прокомментировали идею о белорусских миротворцах в Донбассе

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Инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко направить в Донбасс белорусский миротворческий контингент должны оценивать сами участники конфликта: Киев и самопровозглашенные республики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, прежде всего необходимо "понимать отношение участников конфликта к такому предложению", которыми являются, "с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса". "Пока мы не знаем их отношения", – подчеркнул официльный представитель Кремля, добавив, что "в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет".

Как напомнили в Кремле, единственной документальной основой для урегулирования конфликта в Донбассе остаются минские соглашения. По словам Пескова, они представляют собой "самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ". Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что это – "единственный документ, под которым стоят подписи и стран–гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик".

Ранее в Госдуме оценили "формулу Зеленского" по Донбассу, которая предполагает возвращение из плена граждан Украины, постройку моста в Станице Луганской и административные послабления. По мнению президента Украины, нужно сделать так, чтобы проживающим в Донбассе не приходилось каждые два месяца приезжать для перерегистрации, чтобы получать "несчастную пенсию". Член думского комитета по международным делам Антон Морозов назвал эту инициативу похвальной, так как она может улучшить гуманитарную ситуацию в регионе. Однако депутат подчеркнул, что это только "половинчатая мера", и призвал продолжать работу в русле минских договоренностей.