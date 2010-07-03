Захарова оценила выступление Зеленского в ООН

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "пропагандистской мишурой" выступление украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

"Методология выступления на Генассамблее осталась та же самая", – заявила Захарова на телеканале "Россия-1". Дипломат не исключила, что это связано с неопытностью команды Зеленского и присутствием в его окружении людей времен его предшественника – Петра Порошенко.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, Зеленскому "не рассказали главного" – "в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы". По словам дипломата, на Генассамблею не принято "приезжать с какой-то пропагандистской мишурой, отвлекая внимание от главного, а это было сделано".

Зеленский обвинил Москву в ведении войны против Киева, показав пулю, которая якобы убила в Донбассе украинского оперного певца Василия Слипака. Однако Захарова напомнила, что от пули погиб "не певец, не оперная дива, которая случайно пала жертвой", а "человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне" и сражался в рядах запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

Ранее Владимир Зеленский рассказал детали разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам украинского лидера, министр сказал, что хочет познакомиться и надеется на прекращение конфликта в Донбассе. Зеленский, по данным СМИ, ответил, что также стремится остановить кровопролитие в стране.