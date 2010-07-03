Захарова оценила выступление Зеленского в ООН

09:53
09:53
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "пропагандистской мишурой" выступление украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
"Методология выступления на Генассамблее осталась та же самая", – заявила Захарова на телеканале "Россия-1". Дипломат не исключила, что это связано с неопытностью команды Зеленского и присутствием в его окружении людей времен его предшественника – Петра Порошенко.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, Зеленскому "не рассказали главного" – "в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы". По словам дипломата, на Генассамблею не принято "приезжать с какой-то пропагандистской мишурой, отвлекая внимание от главного, а это было сделано".
Зеленский обвинил Москву в ведении войны против Киева, показав пулю, которая якобы убила в Донбассе украинского оперного певца Василия Слипака. Однако Захарова напомнила, что от пули погиб "не певец, не оперная дива, которая случайно пала жертвой", а "человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне" и сражался в рядах запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".
Ранее Владимир Зеленский рассказал детали разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам украинского лидера, министр сказал, что хочет познакомиться и надеется на прекращение конфликта в Донбассе. Зеленский, по данным СМИ, ответил, что также стремится остановить кровопролитие в стране.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: