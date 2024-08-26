15 стран – членов Интерпола разыскивают украинского нациста Хунку

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Уже 15 стран – членов Интерпола подключились к розыску украинского нациста Ярослава Хунку, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ведомстве отметили, что Интерполу понадобилось 10 месяцев, чтобы учесть все доводы РФ и принять положительное решение о его розыске как участника военного формирования нацистской Германии, которое преследовало цель массового убийства советских мирных граждан.

Ранее Хунку включили в базу розыска Интерпола. В случае установления его местонахождения на территории других иностранных государств российским надзорным ведомством будет направлен запрос о выдаче.

Ветеран СС "Галичина" Хунка в 2023 году посетил заседание парламента Канады, где украинской делегацией был представлен как "сражавшийся за независимость Украины против русских". После международного скандала спикер палаты общин парламента Энтони Рота ушел в отставку, а канадский премьер Джастин Трюдо принес свои извинения.

Российская Генпрокуратура потребовала от страны выдать им Хунку, однако Оттава отказала Москве в этом, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции. Выяснилось, что нацист был соучастником убийства не менее 500 граждан СССР в бывшем селе Гута Пеняцкая на территории Бродского района Львовской области УССР.

