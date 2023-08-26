Будущее российско-египетских отношений выглядит многообещающим – эксперт

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Будущее российско-египетских отношений выглядит многообещающим. Это подтверждают многочисленные совместные проекты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетского эксперта по международным отношениям Аймана Самира.

"На мой взгляд, будущее египетско-российских отношений многообещающее. В нем будет большой успех. Подтверждением этому, в первую очередь, служат проекты, которые сейчас реализуются", – сказал Арман Самир по случаю восьмидесятилетия дипотношений между двумя странами.

Эксперт также упомянул первую в Египте атомную электростанцию Эль-Дабаа, которая строится при участии российской государственной корпорации Росатом.

Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года. В 1956 году СССР оказал политическую поддержку Египту, против которого Великобритания, Франция и Израиль развязали тройственную агрессию.

"Я считаю, что египетский и российский народы связывают очень сильные отношения в течение многих десятилетий", – отметил Самир.

Строительство первого и второго энергоблоков АЭС Эль-Дабаа началось в 2022 году. Представители РФ и Египта отмечают, что возведение АЭС идет по графику. Планируется, что все четыре реактора должны быть введены в эксплуатацию на полную мощность в 2028-2029 годах.

Египет вошел в пятерку самых популярных туристических направлений для россиян. Также в первой пятерке – Россия, Турция, ОАЭ и Таиланд. Перед началом учебного года некоторые страны начали снижать стоимость путевок. В Ассоциации туроператоров говорят, что уехать в Турцию можно на 40–60% дешевле, чем в начале месяца.