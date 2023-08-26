Рябков заявил, что признаков срыва выдачи виз США делегации РФ и журналистам на ГА ООН нет

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Признаков срыва выдачи виз Соединенных Штатов Америки делегации Российской Федерации и журналистам на 78-ю сессию Генассамблеи ООН нет. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российскую делегацию на ГА ООН возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В состав делегации войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также Леонид Слуцкий.

"Пока признаков того, что здесь произойдет какой-то срыв, я не вижу. Продолжаем настойчиво работать. Документы в американское посольство сданы. Я думаю, что когда уже до мероприятия останется времени поменьше, мы поделимся той информацией, которая будет на тот момент", – передает РИА Новости слова Рябкова.

Он уточнил, что в настоящее время вопрос выдачи виз плотно прорабатывается с США не только в Москве, но и в Вашингтоне. Рябков подчеркнул, что поведение стороны США непредсказуемо, поэтому российская сторона готова к любому развитию.

Дипломат призвал американских коллег выполнять свои обязательства в качестве страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН.

"Это в полной мере относится и к совершенно очевидному вопросу о необходимости выдачи виз журналистам, которые туда направляются для освещения этого важного международного события", – подчеркнул Рябков.

В апреле 2023 года Рябков заявил, что диппредставительство Соединенных Штатов не выдало визы группе российских журналистов, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения работы главы МИД РФ Сергея Лаврова. Тогда журналисты должны были сопровождать Лаврова в поездке. Дипломат подчеркнул, что визы не были выданы до последнего момента, в то же время представители США делали вид, что работают.

