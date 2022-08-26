В ГД оценили идею введения льготы на уплату взносов для ИП без прибыли

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение депутата нижней палаты парламента Василия Власова ввести льготу на уплату взносов для ИП без прибыли.
По словам Нилова, ИП, имеющие нулевой доход, оказывают влияние на размер прожиточного минимума при его определении по медианной методике.
"Получается, что эти лица, не получающие доход, в расчетах значатся, но своим нулевым доходом снижают уровень прожиточного минимума", – рассказал депутат в беседе с RT.
Нилов выразил мнение, что вопрос надо ставить шире и, если предпринимательская деятельность не ведется, вообще освобождать от взносов.
"Но это делается не путем писем в Минфин. Минфин в данном случае ничего сделать не может. Для этого требуется внесение изменений в действующее налоговое законодательство до вынесения соответствующего законопроекта", – добавил депутат.
Ранее сообщалось, что Власов направил главе Минфина Антону Силуанову письмо с предложением освободить от уплаты обязательных взносов индивидуальных предпринимателей, которые не осуществляют деятельность ИП и параллельно работают по трудовому договору.
Он напомнил, что налоговое законодательство обязывает ИП уплачивать ежегодные фиксированные суммы взносов в фонды пенсионного и обязательного медицинского страхования. В 2022 году размер таких взносов для ИП с величиной дохода до 300 тысяч рублей превышает 43 тысячи рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: