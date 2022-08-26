В ГД оценили идею введения льготы на уплату взносов для ИП без прибыли

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение депутата нижней палаты парламента Василия Власова ввести льготу на уплату взносов для ИП без прибыли.

По словам Нилова, ИП, имеющие нулевой доход, оказывают влияние на размер прожиточного минимума при его определении по медианной методике.

"Получается, что эти лица, не получающие доход, в расчетах значатся, но своим нулевым доходом снижают уровень прожиточного минимума", – рассказал депутат в беседе с RT.

Нилов выразил мнение, что вопрос надо ставить шире и, если предпринимательская деятельность не ведется, вообще освобождать от взносов.

"Но это делается не путем писем в Минфин. Минфин в данном случае ничего сделать не может. Для этого требуется внесение изменений в действующее налоговое законодательство до вынесения соответствующего законопроекта", – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Власов направил главе Минфина Антону Силуанову письмо с предложением освободить от уплаты обязательных взносов индивидуальных предпринимателей, которые не осуществляют деятельность ИП и параллельно работают по трудовому договору.

Он напомнил, что налоговое законодательство обязывает ИП уплачивать ежегодные фиксированные суммы взносов в фонды пенсионного и обязательного медицинского страхования. В 2022 году размер таких взносов для ИП с величиной дохода до 300 тысяч рублей превышает 43 тысячи рублей.

