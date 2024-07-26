Фонд "Свободная Россия", созданный в США, включен в перечень запрещенных в РФ

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Фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation), созданный в США, включен в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности. Об этом говорится на сайте Минюста.

Фонд, основанный в 2014 году, значится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии экстремистской деятельности".

Ранее министерство внесло в реестр нежелательных организаций американское "Радио Свободная Европа" (признано в РФ СМИ-иноагентом). До этого Генпрокуратура РФ также признала деятельность радиостанции нежелательной.

Кроме того, Минюст включил в список нежелательных организаций международное объединение профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL, японскую организацию "Союз за возвращение Северных территорий" и украинский "Крымскотатарский ресурсный центр".