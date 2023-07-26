В "Росатоме" заявили, что готовы помочь Африке бороться с голодом с помощью радиации

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"Росатом" готов помочь африканским партнерам в борьбе с голодом на континенте с помощью обработки продуктов ионизирующим излучением. Об этом заявил генеральный директор дивизиона "Технологии здоровья Росатома" Игорь Обрубов.

Он рассказал, что одно из направлений неэнергетических атомных технологий, в которых Росатом представлен очень сильно – это развитие многофункциональных центров обработки ионизирующим излучением.

"Мы сегодня на рынке Российской Федерации покрываем больше 70 % этого рынка, видим очень большие перспективы у этого направления, такие же возможности мы предлагаем нашим африканским партнерам", – приводит его слова РИА Новости.

Обрубов заявил, что это направление вызывает огромный интерес в Южно-Африканской Республике и уже ведутся непосредственные переговоры с бизнесом.

По его словам, обработка ионизирующим излучением продуктов питания дает "совершенно потрясающий результат с точки зрения будущей сохранности продукции, приводит к увеличению всхожести семян, к уничтожению вредителей и насекомых".

Он уточнил, что с помощью этой технологии решается одна из глобальных задач по борьбе с голодом, поставленная Организацией Объединенных Наций. По мнению Обрубова, проблема голода на африканском континенте стоит как нигде в мире остро, и сохранение продуктов питания на достаточно длительный период поможет решить эту задачу.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" планирует построить в Боливии предприятие по производству лития. Как объяснили в компании, Боливия обладает самыми крупными запасами лития в мире, что открывает возможности для создания там полноценной производственной цепочки.